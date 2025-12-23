Strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado, i lavori si concluderanno entro marzo

Si concluderanno entro marzo, meteo permettendo, i lavori sulla strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado.

Il risiko di cantieri e limiti di velocità in questi anni ha creato più di un grattacapo e disagi agli automobilisti e motociclisti che ogni giorno si trovano ad affrontare la variante ma nei prossimi 4 mesi le lavorazioni dopo qualche anno di attesa dovrebbero concludersi.

La Provincia ha riaggiornato via via in più di un'occasione il cronoprogramma della fine dei lavori tra la rescissione nel dicembre del 2022 del contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese che aveva in gestione il cantiere, ricorsi al Tar un nuovo affidamento, i ritardi e i problemi nell'approvigionamento dei materiali e un nuovo finanziamento.

Le bitumature stanno proseguendo e solo una problematica sulla rampa di via Ferraris ha rallentato il cronoprogramma.