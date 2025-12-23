Savona, ancora liberi tre posti al Mercato civico, il Comune approva il bando per l'assegnazione

Palazzo Sisto riprova ad assegnare i tre posti rimasti liberi al Mercato civico, facendo il punto sullo stato attuale della struttura.

Dei 20 posteggi complessivi, risultano oggi vacanti quelli contrassegnati con i numeri 17, 18 e 19. Due di questi saranno riservati a categorie specifiche: il posteggio 17 alle organizzazioni del commercio equo e solidale, mentre il posteggio 19 sarà destinato a operatori portatori di handicap, come previsto dalla normativa regionale e dal regolamento comunale. In assenza di domande per le assegnazioni riservate, i posteggi potranno comunque essere attribuiti ad altri operatori attraverso il bando pubblico.

Il nuovo bando definirà criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie. Centrale resta il criterio dell’anzianità di esercizio dell’impresa, che può valere fino a 60 punti, ma viene confermata anche l’attenzione alla qualità dell’offerta: sono previsti punteggi aggiuntivi per la vendita di prodotti locali, biologici o a chilometro zero, per servizi innovativi come la prenotazione della spesa o la consegna a domicilio, e per la qualità architettonica degli allestimenti.

La delibera si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione del Mercato civico, che prevede interventi sugli spazi comuni, nuove attrezzature per il consumo sul posto e un rinnovato allestimento dell’atrio su via Giuria. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è rafforzare il ruolo del mercato come luogo di commercio di prossimità, ma anche come spazio attrattivo per i turisti, in particolare i croceristi delle navi Costa.