Un nuovo point biglietteria per Tpl Linea, l'inaugurazione a Carcare affianco al palazzo comunale

È ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Info Point di TPL Linea a Carcare, situato a fianco dell’entrata del Palazzo Comunale, realizzato dall'azienda di trasporto locale con il supporto e la collaborazione del Comune carcarese.

Un servizio pensato per avvicinare sempre di più il trasporto pubblico ai cittadini, migliorando accessibilità e qualità dell’offerta, in occasione della cui inaugurazione sono stati esposti uno degli ultimi scuolabus entrati in servizio e uno dei nuovi bus elettrici che fanno parte della rinnovata flotta aziendale. Come spiegato da Tpl, si tratta di mezzi total green, dotati di sistemi di videosorveglianza con 8 telecamere e di comfort di ultima generazione, a conferma dell’impegno verso una mobilità sostenibile, sicura e moderna.

“L’attivazione di un nuovo servizio rappresenta un importante risultato per il nostro Comune, offrendo un beneficio concreto non solo ai cittadini di Carcare, ma all’intero comprensorio della Val Bormida - ha detto il sindaco Rodolfo Mirri - L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a TPL Linea per la fattiva collaborazione e per l’impegno dimostrato nella realizzazione dell’iniziativa”.

“L’apertura del nuovo point di biglietteria TPL Linea a Carcare rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e verso il territorio valbormidese. Come Provincia sosteniamo con convinzione queste scelte che dimostrano una visione responsabile e attenta alle esigenze attuali e future dei cittadini” ha aggiunto il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

Il presidente e il direttore di TPL Linea aggiungono: “TPL Linea conferma il proprio impegno costante nel rafforzamento e nell’implementazione dei servizi alla clientela sul territorio: l’apertura del nuovo point a Carcare rappresenta un passo concreto in questa direzione, pensato per migliorare l’assistenza alla clientela, facilitare l’accesso alle informazioni e rispondere in modo puntuale alle esigenze della comunità locale”.

“Parallelamente, TPL Linea guarda alla sicurezza e alla resilienza del territorio nel suo complesso - conclude il direttore generale Giampaolo Rossi - in quest’ottica il deposito aziendale di Cairo Montenotte assumerà un ruolo strategico, specializzandosi nella gestione delle emergenze alluvionali, attraverso l’organizzazione di mezzi, personale e procedure dedicate, in coordinamento con le istituzioni e gli enti competenti. Queste azioni testimoniano la volontà dell’azienda di essere non solo un operatore di trasporto, ma anche un presidio attivo al servizio del territorio, capace di coniugare mobilità sostenibile, attenzione alla clientela e supporto concreto nelle situazioni di emergenza”.