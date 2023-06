Corso gratis dedicato ai disoccupati in Liguria per diventare maestro gelatiere

L'Italia è da sempre famosa per la sua tradizione nel gelato artigianale, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita fenomenale del settore. L'amore degli italiani per il gelato si è trasformato in un'opportunità economica, offrendo sicurezza e stabilità a coloro che scelgono di aprire una gelateria e a coloro che decidono di lavorare nel settore.

Per questo Studio Aschei dopo una attenta valutazione del mercato economico Ligure ha presentato un corso con il programma Match Point 2 riservato ai disoccupati tra i 18 e i 35 anni residenti in Liguria, per diventare esperto nell’arte della produzione del gelato artigianale.

Il corso è gratuito per i disoccupati liguri da 18 ai 35 anni non compiuti.

La crescita dell'industria del gelato in Italia è innegabile. Secondo le statistiche recenti, il consumo pro capite di gelato è aumentato costantemente negli ultimi anni, con un interesse sempre crescente per gusti artigianali, ingredienti naturali e produzione locale. Questa tendenza ha aperto nuove prospettive per gli imprenditori del settore, offrendo un mercato in continua espansione e naturalmente questo offre opportunità di lavoro anche a chi decide di lavorare nel settore senza fare l’imprenditore. Il lavoro in questo settore è richiesto ed è sicuro.

Se poi vuoi aprire una gelateria, ciò non è solo un'opportunità di realizzare una passione, ma anche una scelta strategica dal punto di vista economico. Le gelaterie offrono una sicurezza economica grazie alla loro natura resistente alle crisi. Anche durante periodi di difficoltà economica, il gelato rimane un piacere accessibile per molte persone, diventando una fonte di comfort e di gioia. Ciò ha permesso alle gelaterie di mantenere una clientela fedele e costante nel corso degli anni. L'apertura di una gelateria richiede anche una solida pianificazione e un'attenta gestione. È necessario studiare il mercato locale, identificare il posizionamento e il target di riferimento, sviluppare un business plan dettagliato e comprendere le dinamiche del settore.

Una formazione adeguata, come il corso per gelatieri di Studioaschei.it, può fornire le competenze necessarie per avviare e gestire con successo una gelateria, includendo lezioni come produzione di gelato, la gestione delle attrezzature, il marketing, la gestione delle risorse umane, psicologia del gusto e della clientela.

Per avere informazioni puoi compilare questo modulo senza impegno. https://forms.gle/uGKbSdnqJCXXb2C76