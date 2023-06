Spotorno, biciclette e monopattini in contromano su viale Europa: "La segnaletica non basta, servono sanzioni"

La convivenza tra i vari utenti della strada al centro di una lettera aperta al sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, inviata dal capogruppo di "Noi per Spotorno che Vorrei" Massimo Spiga, con la firma anche del collega consigliere Pendola.

Dai banchi della minoranza l'osservazione ricade su una certa mancanza di disciplina dei due ruote non motorizzati, biciclette e monopattini, i quali sarebbero soliti transitare contromano in viale Europa, una delle principali strade che portano verso il lungoma, "mettendo a repentaglio la propria sicurezza, come quella di chi in automobile o in motocicletta si immette sulla direttrice di viale Europa, dalle vie laterali".

Il consigliere Spiga racconta infatti di esser stato testimone "di una situazione che si ripete quasi tutti i giorni durante l'estate: in via Liguria un'automobile si ferma allo stop su viale Europa per poi svoltare nel senso di marcia consentito. Ha l'angolo a sinistra cieco, per la sosta di un furgonato. Appena immesso, si trova praticamente sul cofano dell'auto una famiglia, con due biciclette, entrambe con il seggiolino dove vi sono due bambini di forse 2-3 anni. Ne nasce un acceso diverbio tra l'automobilista e i ciclisti, dove questi ultimi apostrofano lo spaventato possessore del veicolo, continuando bellamente la loro corsa in contromano. Chissà cosa sarebbe successo se l'automobilista, non avesse fermato prontamente il proprio veicolo e i bambini sulla bicicletta fossero caduti rovinosamente per terra".

"Il Comando di Polizia Municipale ha già da tempo predisposto una segnaletica orizzontale e verticale - aggiunge Spiga - di impatto ma evidentemente, a queste persone, l'unico tema che potrebbero comprendere è la sanzione pecuniaria per il transito contromano e la messa in pericolo di se stessi e di coloro che percorrono in senso di marcia corretto la lunga via che dalla stazione scende al mare".

"Comprendo sia di difficile controllo la situazione ma bisogna trovare un modo per evitare eventuali situazioni spiacevoli e pericolose - aggiunge il capogruppo di uno dei due schieramenti di minoranza - Si potrebbe aggiungere al cartello di divieto di accesso, posto sulla transenna all'imbocco della via, anche un cartello di divieto per biciclette e monopattini come previsto dal codice della strada, eventualmente con l'indicazione della sanzione, ed eventualmente prevedere il posizionamento di specchi che consentano la visuale a sinistra di chi si immette su viale Europa" chiosa Spiga.