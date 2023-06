Notte prima degli esami: batticuore, sogni ed emozioni per una tappa della vita indimenticabile

Notte prima degli esami. Vorreste chiudere gli occhi e svegliarvi tra venti giorni già “maturi” o “mature”. Ma maturi o mature per cosa? Per dimostrare la preparazione? Sì, ma anche la responsabilità verso voi stessi, verso gli altri. Maturi per affrontare la vita, per superare ostacoli, non solo con le prove scritte e orali.