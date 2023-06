Istituita nuova agenzia regionale per i rifiuti, Toti: "Passaggio decisivo per dare concretezza a strumento essenziale in piano di gestione"

Il Consiglio regionale ha approvato, con 18 voti a favore, 8 contrari e nessun astenuto, il disegno di legge per l’istituzione dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR). Nell’aprile scorso il documento era stato approvato dalla Giunta.

“Il passaggio di ieri in consiglio regionale – commentano il presidente della Regione Liguria e l’assessore al Ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone – è particolarmente importante, e permette di dare concretezza a questo nuovo strumento, essenziale all’interno del vasto programma che mira a dare risposte a lungo termine sul tema dell’economia circolare legata alla gestione del ciclo dei rifiuti, elemento fondamentale per il futuro della nostra regione. L’Agenzia è il braccio operativo che darà concretezza all’ambizioso piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel luglio scorso: l’obiettivo è la chiusura del ciclo, per rendere la Liguria autosufficiente e arrivare, in prospettiva, a una riduzione della Tari a carico dei cittadini”.