Andora, torna la rassegna “Armonie in Santa Matilde”: apre il Trio Les Romantiques

Sarà il Trio Les Romantiques ad aprire il programma della rassegna “Armonie in Santa Maltide”, nella bella chiesa Vergine dell’Accoglienza, ad Andora, in via Cavour, domenica 2 luglio alle 21.15.

Il Trio Les Romantiques, formatosi nel 2012, è composto da Adriano Meggetto, flauto, Patrizia Marchese, clarinetto, Tiziana Zunino, pianoforte. Musicisti specializzati nell’esecuzione filologica del repertorio romantico, ma anche appassionati studiosi e docenti, attivi in vari contesti musicali, affiancano all'attività concertistica la didattica e l'organizzazione di rassegne musicali.

Il percorso che il Trio Les Romantiques ci propone è anche una chiacchierata per conoscere da vicino i grandi compositori del passato e comincia con Clinton e Cavallini, nell’Italia che scopre il romanticismo, per concludersi al di là dell’oceano, quando si affacciano alla ribalta musicale gli stili americani che cambieranno la storia della musica. In mezzo, godibilissimi e virtuosistici brani scritti per strumenti versatili e brillanti come il flauto e il clarinetto.

Spesso il trio viene considerato, a torto, il fratello incompleto del quartetto, formazione che si è invece imposta declinando ogni possibile combinazione strumentale. Se non si distingue per la quantità, la produzione per trio si distingue certamente per la qualità: tra le pochissime composizioni scritte per un organico come flauto, clarinetto e pianoforte, la sfida che il Trio Les Romantiques ha raccolto è stata proprio quella di farle rivivere, dedicandosi alla ricerca e alla valorizzazione di un repertorio spesso virtuosistico e poco conosciuto, qui proposto su strumenti originali. L’ingresso è libero.