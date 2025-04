Murialdo, crolla la strada che collega la frazione Poggi al paese. Il sindaco Franco: "3/4 della carreggiata franata a valle, garantito il passaggio pedonale"

Un giovedì di metà aprile che si è tinto di grigio e preoccupazione per il comune di Murialdo, dove la natura ha messo a dura prova la resilienza della comunità. Le violente piogge, che hanno colpito il territorio nelle ultime ore, hanno causato disagi e momenti di allerta. Il sindaco Michele Franco ha descritto, passo dopo passo, l’evolversi della situazione.

"Una giornata particolare, iniziata con una telefonata alle 4:15", racconta Franco, con voce tesa ma determinata. "Era il nucleo operativo della Protezione civile regionale a informarmi che i livelli del fiume Bormida stavano salendo in modo allarmante. Da quel momento, abbiamo capito che il nostro lavoro sarebbe stato intenso e che la nostra priorità sarebbe stata la sicurezza dei cittadini".

Alle 5:10, una seconda chiamata ha confermato le previsioni. Il fiume stava raggiungendo livelli preoccupanti. Il sindaco ha avviato immediatamente sopralluoghi sul territorio per monitorare la situazione. "Arrivato in Borgata Brigneta, ho visto con i miei occhi che la situazione era davvero critica. Il fiume, a soli 40-50 cm dai margini più alti, aveva già iniziato ad esondare nei prati".

Poco dopo, si sono aggiunti nuovi problemi. "Una frana ci ha costretti ad affrontare un altro grave ostacolo: lungo la strada comunale di collegamento con la frazione Poggi, 3/4 di carreggiata e scarpata sono crollati a valle. La viabilità è stata immediatamente interrotta". Il sindaco, agendo prontamente, ha emesso un’ordinanza per la chiusura del traffico veicolare, garantendo comunque il passaggio per coloro che abitano in quella zona. Dopo il sopralluogo con il geologo, un ingegnere e altri tecnici di fiducia, la frana è stata transennata. "Al momento, le 4 persone che risiedono nella frazione durante il periodo invernale possono raggiungere le loro abitazioni solo a piedi", conclude il sindaco.