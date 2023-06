Finale, tris di appuntamenti con "Un Libro per l'Estate" nel primo fine settimana di luglio

Tris di appuntamenti nel fine settimana a Finale, nella cornice di piazza San Giovanni davanti all'omonima basilica, con la rassegna letteraria "Un Libro per l'Estate".

Il primo è fissato per venerdì 30 giugno alle 21.15 col giornalista Salvatore Giannella, già direttore di diverse riviste nonché collaboratore di Rai Educational, che presenterà il libro "Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore", dove protagonista è la storia dell’uomo simbolo dell’eccellenza italiana: l’inventore della Nutella ma anche di decine di altre delizie amate in ogni angolo del pianeta.

Una biografia che racconta la vita di un uomo che, nonostante gli immani successi imprenditoriali, ha fatto di tutto per tenersi lontano dai riflettori, lasciando parlare unicamente il proprio lavoro. Giannella ha intervistato decine di persone che hanno vissuto fianco a fianco con ‘il signor Michele’ facendone uscire un ritratto entusiasmante, che ricostruisce i traguardi storici di un’avventura inimitabile. Durante la serata Nutella per tutti offerta dalla Ferrero.

Con lo stesso orario e nella stessa cornica, invece, sabato 1 luglio sarà la volta della terza edizione del premio nazionale "Il Mouse del Traduttore", in memoria di Maria Luisa Castino Bado, nota intellettuale finalese scomparsa nel 2020 e importante traduttrice per le principali case editrici del nostro Paese: fra le sue indimenticabili traduzioni si ricorda Schinder's List e l'Orma del Califfo di Wilbur Smith.

L'evento si propone ogni anno di conferire un premio a un traduttore italiano scelto dal comitato del premio coordinato dall'Associazione CentoFiori Eventi, che nell'ultimo anno si è distinto per la traduzione di uno o più testi di importanza nazionale. Mentre lo scorso anno il premio era andato a una traduttrice di testi inglesi (Silvia Pareschi per la traduzione di Crossroads) quest'anno è stato scelto di dare una impronta maggiormente internazionale al riconoscimento per implementare la conoscenza e l'amore verso culture più distanti dalla nostra, individuando quale vincitrice Antonietta Pastore, traduttrice italiana di Haruki Murakami e di molti altri autori di lingua giapponese. La serata, sarà l'occasione per ricordare l'opera e l'impegno culturale di Maria Luisa Castino Bado ma anche per raccontare e presentare al pubblico la cultura e la letteratura giapponese. A presentare la vincitrice e interloquire con lei sarà Silvia Pareschi, vincitrice dell'edizione 2022.