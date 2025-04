Nel Savonese i "paperoni" abitano nel Golfo dell'Isola: è Vezzi Portio a strappare lo scettro del reddito medio a Bergeggi

Considerata da sempre la "paperopoli" (scherzosamente) del Savonese, secondo i dati diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al reddito pro capite, Bergeggi perde il suo scettro e lo cede alla vicina Vezzi Portio.

E' infatti il piccolo centro dell'entroterra finalese a conquistare, secondo i dati che sono stati ripresi nelle scorse ore dal Corriere della Sera, quello che a fine 2024 ha fatto registrare il reddito medio più alto dell'intera provincia. Un reddito, considerando l'anno d'imposta 2023, che ha toccato quota 38.609 euro per i suoi 777 residenti, mettendo il piccolo Comune alle spalle, nella graduatoria regionale, della sola Portofino, inarrivabile anche a livello nazionale.

Bergeggi (reddito medio a 33.098 euro) si vede così scivolare al secondo posto della graduatoria, coi due comuni alfieri in questo senso di un comprensorio che ultimamente sta rilanciando il suo brand, ossia il Golfo dell'Isola, che è interamente ricompreso nella "top 20" provinciale: quasi appaiate a quindicesimo e sedicesimo posto ci sono rispettivamente Spotorno (24.076 euro) e Noli (23.975 euro).

Proprio analizzando a livello comprensoriale i dati, emerge come la classifica sia per lo più guidata dai centri della riviera, eccezion fatta per Albenga che invece, coi suoi 23.575 abitanti, registra un reddito medio di 20.741 euro piazzandosi al 44esimo posto provinciale, dove la vicina Alassio è invece ottava (25.194 euro) mentre al terzo posto c'è Albissola Marina, con 29.742 euro (dodicesima in Liguria), seguita da Celle e Garlenda, rispettivamente quindicesima e sedicesima nella classifica regionale. Quindi ecco Varazze sesta nel savonese (26.122 euro) e Borgio Verezzi (26.045 euro). Più staccate Finale e Pietra Ligure, ai margini delle venti "più ricche".

Non bisogna scorrere molto la classifica, sia regionale che provinciale, per trovare il Comune capoluogo, ossia Savona. La Città della Torretta è al decimo posto provinciale con un reddito medio pro capite di 25.133 euro, ed è il secondo capoluogo della Liguria, dietro soltanto a Genova.

Tra i centri più popolosi del Savonese, come per il caso albenganese, non trova spazio nel primo terzo di classifica Cairo Montenotte, ferma a 22.873 euro.

Scendendo verso il basso facile notare come, man mano che si declina nei numeri, a presidiare la graduatoria siano i centri delle aree interne, in particolare tra l’Albenganese e la Val Bormida, eccezion fatta per il caso di Plodio, piccolo borgo di 614 abitanti dove la presenza di imprenditori e artigiani fa la differenza: con 24.711 euro, si piazza al dodicesimo posto provinciale.