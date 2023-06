Balestrino, dopo le dimissioni in blocco la minoranza attacca: "Amministrazione sola al comando senza la benché minima coerenza e serietà politica"

"La nostra Lista Civica rappresentava il possibile cambiamento, un sicuro cambio di passo per far rinascere il nostro paese. Le urne ci hanno assegnato il ruolo di opposizione, che abbiamo rivestito con impegno e serietà fino al 28 maggio. Avendo constatato che l'amministrazione Saturno, nonostante una disastrosa situazione di bilancio -taciuta al momento delle elezioni e pesantemente aggravata nell'anno 2022, come evidenziato dal relativo rendiconto approvato in Consiglio Comunale con il nostro voto contrario- non si è assunta le proprie responsabilità politiche ed ha di fatto proseguito il mandato, ci siamo visti costretti a rassegnare le dimissioni; per rispetto nei confronti dei cittadini e dei nostri elettori non abbiamo inteso -e non intendiamo- supportare chi in continuità con le ultime due amministrazioni, in cui peraltro rivestiva il ruolo di vicesindaco, ha contribuito a condannare il Comune ed i cittadini ad anni di disagi estremi".