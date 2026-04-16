Pietra Ligure, oggi il Consiglio comunale sulle spiagge. Carrara: "Una Commissione consiliare rediga il nuovo PUD"

Si terrà oggi, 16 aprile alle ore 17, il Consiglio comunale di Pietra Ligure dedicato alla questione delle spiagge e degli arenili, tornata al centro del dibattito dopo che il TAR della Liguria, lo scorso febbraio, ha bocciato le delibere della Giunta che prorogavano le concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027, ritenendo il Comune privo del potere di farlo.

La convocazione dell’assise arriva su iniziativa dell’opposizione. Il consigliere Carrara sottolinea infatti che il Consiglio si svolge "solo in seguito alla richiesta, a termini di legge, di un quinto dei consiglieri comunali del gruppo di opposizione della Lista Indipendente", evidenziando come, nonostante gli annunci dell’amministrazione, "né a Febbraio, né a tutto Marzo il Consiglio è mai stato convocato su questo tema".

Dure le critiche anche sul piano politico: "Questa è stata la riprova che, al di là delle dichiarazioni propagandistiche, di discutere della questione degli arenili in Consiglio comunale, non sussisteva nessuna volontà. Se, non forse, quella di convocare il Consiglio 'a cose fatte', solo per fargli ratificare la pratica e basta".

L’opposizione denuncia inoltre la mancanza di coinvolgimento dei consiglieri comunali, che "sono venuti a sapere le cose e si sono aggiornati solo apprendendole dagli organi d'informazione. Oppure dai 'sentito dire' della vox populi". Sotto accusa anche gli incontri tra amministrazione e balneari: "Ci era stata data conferma ufficiale della loro effettuazione (ne sono state svolte almeno tre), ma, alla richiesta di avere copia dei verbali delle stesse, ci è stato risposto che questi non esistono! Quindi: riunioni 'senza valore' giuridico, ma dal significato politico di un rapporto 'esclusivistico' nei confronti dei rappresentanti di tutti i cittadini".

Tra i temi centrali del Consiglio vi sarà l’applicazione della legge regionale che prevede una quota minima del 40% tra spiagge libere e libere attrezzate, oggi non presente a Pietra Ligure. Carrara solleva interrogativi precisi: "Perché tra la prima stesura del PUD e la seconda, considerata 'definitiva' ed approvata dalla Giunta comunale il 12 Febbraio scorso, sia 'scomparso' ogni riferimento all'obiettivo di raggiungere il 40% di spiagge libere citato. Come se questo obiettivo, espressamente richiesto da due leggi regionali, del 1999 e del 2008, per il Comune di Pietra Ligure non esistesse più".

Critiche anche sui tempi della pianificazione: "Perché si è aspettato così tanto, pur avendo anni a disposizione per mettere in ordine la questione? Perché ci si è ridotti all'ultimo momento creando questa situazione di caos? Perché, anche all'ultimo, pur essendo pronti i documenti del PUD già dal Novembre 2025 (com'è attestato dalle date sugli stessi documenti), si sono persi tutti questi mesi, e non si è convocato il consiglio comunale per esaminare il PUD?".

L’opposizione ribadisce di non essere contraria alle categorie coinvolte: "I Consiglieri dell'opposizione non sono 'contro' nessuna categoria ed, anzi, ritengono che fare le gare rispettando le regole sia nell'interesse delle stesse categorie che sulle spiagge lavorano, mettendole al riparo da ricorsi che in una situazione come questa possono apparire più che probabili".

Allo stesso tempo viene rivendicata la tutela dell’interesse pubblico: "Anche chi non può pagarsi la spiaggia per fare un bagno o, più semplicemente, non vuole, perché considera mare ed arenili 'bene comune' ha diritto di essere tutelato". Una posizione che punta a conciliare esigenze diverse: "Questi due valori non sono in contrapposizione ma si possono contemperare entrambi benissimo. Gli spazi per farlo ci sono: basta riorganizzarli".

Da qui la proposta: "È per questo che, assumendosi le nostre responsabilità, oggi proponiamo la costituzione di una Commissione consiliare che rediga il nuovo PUD riorganizzando le spiagge di Pietra Ligure".

Infine, una critica politica più ampia: "Fa specie che questo concetto della tutela dei meno abbienti e del 'bene comune', che prima erano una bandiera della sinistra, oggi, sembra che certe Amministrazioni che sono nella medesima area progressista, questi valori li abbiano dimenticati".