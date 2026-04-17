Un sondaggio lanciato su Facebook sul gradimento dell'amministrazione Russo accende il clima politico a Savona

Non si sa chi sia il committente che lo ha ordinato, e non ci sono riferimenti, ma non è passato inosservato il sondaggio lanciato su Facebook sull’amministrazione Russo, sul suo gradimento e sui possibili candidati di centrodestra e centrosinistra. Qualcuno, comunque, lo ha pagato e lanciato.

Il sondaggio (sponsorizzato, quindi comunque pagato) viene da una pagina Facebook denominata “Comunità locale” e parte da “Lime Survey”, una piattaforma di sondaggi a pagamento online. La pagina di apertura è una foto del Primo cittadino, dove è esposta la statua nella teca di vetro.

L’intento è chiaro: sondare il gradimento dell’attuale amministrazione e di chi potrebbe essere il possibile candidato sia di centrodestra sia di centrosinistra. Oltre una ventina di domande del tipo: tra un anno si terranno le elezioni comunali a Savona per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Che giudizio dà attualmente dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Russo? Prenderebbe in considerazione di votare il sindaco Marco Russo se si ricandidasse tra un anno? Se il candidato di centrosinistra fosse invece Roberto Arboscello, attuale consigliere regionale, lo voterebbe? Si passa poi ai possibili candidati di centrodestra e a chi si sceglierebbe tra Morich, Rossello, Caprioglio o Fabio Orsi, ma ci sono anche domande sulle pedonalizzazioni e sulla raccolta rifiuti, i due temi che più hanno suscitato critiche e polemiche in città.

Con tutte le riserve che si possono avere ormai sui sondaggi, questo conferma come ormai il clima elettorale sia già “caldo”.

Insomma, un “misterioso” sondaggio per sondare il terreno per le prossime amministrative, di un altrettanto misterioso committente, ma che darà comunque qualche iinteressante informazione a chi lo ha commissionato.