Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol, brindisi con il presidente Lanna: "Anche i tifosi hanno partecipato al salvataggio della società" (FOTO)

Serata di festa per i tesserati del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol che ieri si sono ritrovati a Genova, alla Cialtroneria Sunset, proprio poche ore dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore blucerchiato Andrea Pirlo. È stata l'occasione per un benaugurante brindisi alla nuova proprietà e ad un nuovo futuro per la società dopo un'annata a dir poco turbolenta.

Ospiti d'onore il presidente della Sampdoria Marco Lanna e Francesca Mantovani, figlia dell'indimenticato Paolo, presidente dell'epoca d'oro blucerchiata. E proprio a Paolo Mantovani Lanna ha voluto dedicare un pensiero: "Da lassù, con Luca Vialli, mi hanno guidato nel modo di agire in quest'ultimo anno e mezzo - ha dichiarato il presidente rivolgendosi ai numerosi tesserati presenti - gli insegnamenti di Paolo Mantovani me li porterò sempre nel cuore, anche al di fuori della Sampdoria".

Lanna ha poi ringraziato i tifosi per l'affetto mostrato anche nei momenti più bui: "È stato commovente vedere lo stadio sempre pieno nonostante un momento così difficile". Una vicinanza alla squadra decisiva anche ai fini della trattativa per il passaggio di proprietà: "La vostra presenza è stata importante nel percorso di cessione della società - ha sottolineato ancora il presidente - aver visto una passione così grande credo sia stato d'aiuto anche per convincere ulteriormente i nuovi acquirenti nell'andare avanti. Vi ringrazio a nome del club perché anche voi avete partecipato al salvataggio della Sampdoria".