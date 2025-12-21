Albenga, un condomino di Via Piave: "Ridateci dignità"

"È stato richiesto più volte, con PEC mandate al Comune, mettendo in copia l'intero Consiglio Comunale di Albenga, di riqualificare l'esterno di tutto il piano terra della palazzina al 102 di via Piave, per esempio facendone una piazzetta in maniera, oltre che dare un normale accesso agli alloggi, migliorare il decoro, per dare una visione diversa ai tanti turisti e cittadini che venendo da Alassio imboccano via Piave per entrare ad Albenga.

Sempre in termini di coerenza mancata, l'Assessore Gaia precisa "Esiste un oggettivo problema in tutta Italia riguardante il diritto all'abitare". Ma il piano terra non potrebbe essere utilizzato per fare alloggi come quelli dei piani soprastanti da dare ai residenti? Il Comune è il proprietario, perché non sfrutta questa possibilità? È più semplice dire ai cittadini di dare in affitto le proprie case invece che sistemare una proprietà del Comune da destinare a chi necessita?

Da questa analisi cosa dobbiamo desumere noi condomini del civico citato? Che il Comune non è interessato a questo condominio? Che esistono aree in città da tutelare ed altre no? Non abbiamo avuto neanche la cortesia di una risposta alle PEC inviate.

Attendiamo dal Sindaco di Albenga un pronto intervento dichiarando il progetto da applicare per ridare dignità a questo stabile nel più breve tempo possibile. Speriamo che l'amministrazione comunale risulti coerente con quanto dichiarato precedentemente".

Un condomino di Via Piave 102