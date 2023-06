Albissola: successo per la cena con i fiori eduli dell’Osteria Pescheria degli Artisti

È finita fra gli applausi la serata all’insegna del matrimonio fra il pesce fresco ed i fiori eduli proposta dallo chef Mauro Granone e con la regia di Marzia Pistacchio.

Piatti nuovi ed originali, belli da vedere e ottimi da gustare, il tutto accompagnato dallo storytelling del giornalista, Claudio Porchia, esperto di fiori eduli e direttore del “Festival nazionale della Cucina con i fiori”.

Claudio Porchia, Mauro Granone e Marta Menotti

I fiori eduli offerti dall'azienda Ravera bio di Albenga, azienda leader nel settore, sono stati inseriti nei piatti come ingredienti originali e non come semplice decorazione, è stata esaltata dalla degustazione dei vini della casa Vinicola La Torre dal 1953 presentati da Marta Menotti, sales manager dell’azienda.

Particolarmente apprezzato il risotto Frida, che verrà inserito in carta e che potrebbe continuare per tutta l’estate a raccogliere fondi a beneficio del Museo Carlo Zauli di Faenza, colpito pesantemente dalla alluvione.

Questo il menù:

· Cannolo con acciughe del mar Cantabrico e Nasturzio

· Cannolo con Baccalà e mirtilli

· Tartare di Salmone di Scozia con formaggetta di Stella e Bocche di Leone

·



Risotto “Frida” con bisque di Gamberi, Pescatrice, Cozze e Agerato

· Black Code con maionese di Begonia con Nasturzio e Tulbaghia

· Cheesecake con sciroppi floreali dell'azienda M'Agrado.