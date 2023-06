Patenti facili, scena muta davanti al Gip per i tre arrestati

Hanno fatto scena muta davanti al Gip Laura De Dominics e al pm Claudio Martini, Luca Marziano, Katia Menna e Mostafa Negm, arrestati nella mattinata di martedì scorso.

Al centro gli esami teorici per conseguire la patente e i suggerimenti diretti ad alcuni candidati tramite microcamere posizionate sugli indumenti collegate a "mini routers" e micro auricolari collegati ad un altro apparato mobile, dispositivi sui quali erano installate delle sim card per il traffico dati.

I soggetti infatti sarebbero riusciti a controllare le domande formulate all'esame e fornire le risposte corrette ai quiz, sotto un compenso, ai candidati alla Motorizzazione civile di Savona.

Marziano gestiva il funzionamento e teneva i contatti con il procacciatori di clienti stringendo gli accordi con gli stessi, Negm invece incassava i compensi e insieme a Menna si procurava il materiale per "confezionare" la frode.

Si sono quindi avvalsi quindi della facoltà di non rispondere e se per Menna sono stati concessi gli arresti domiciliari, rimangono in carcere invece Marziano e Negm.

I fatti risalirebbero agli anni 2021 e 2022 e le indagini eseguite in prima battuta dai carabinieri di Albenga e successivamente dalla polizia stradale di Savona sono state disposte dal Pm Martini. Altri 5 sarebbero gli indagati.