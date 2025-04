Albisola, il Comune partecipa ad un bando per una pista ciclabile a Luceto

Una pista ciclabile lungo il torrente Sansobbia, che si integrerà e completerà l'area sportiva di Luceto, collegandosi alla bike lane già esistente sulla SP2.

Il Comune di Albisola Superiore ha l'intenzione di promuovere una programmazione per la riqualificazione e la rigenerazione urbana, alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale oltre al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Con la delibera della giunta dello scorso 28 marzo è stata disposta la partecipazione del Comune al “Bando pubblico per la Selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso”. L'amministrazione intende partecipare con lo scopo di promuovere interventi di riqualificazione del territorio, con particolare riferimento all’area dell’ex piscina coperta di Luceto e zone limitrofe (previsto un progetto per una palestra per la pallavolo e una per l'attività dell'arrampicata), con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana attraverso la riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi; favorire la rigenerazione economica tramite il recupero di aree dismesse e l’attrazione di investimenti privati; potenziare le infrastrutture e i servizi urbani con interventi che facilitino la mobilità sostenibile e la fruibilità degli spazi pubblici.

Tra gli interventi compresi nel piano è prevista proprio la realizzazione della ciclabile. Sarà prevista la scarifica dele pavimentazioni in asfalto nelle aree interessate dal nuovo sedime della pista ciclopedonale; operazioni di scavo a diversa profondità per la realizzazione delle reti dei sottoservizi interrate; la realizzazione della rete di regimazione delle acque meteoriche; la messa in opera della massicciata di sottofondo della pista ciclabile; il posizionamento dei cordoli in cls della pista ciclabile; la realizzazione dello strato di collegamento e di quello superficiale di usura della pista ciclabile; il posizionamento della segnaletica verticale; la realizzazione della segnaletica orizzontale; la realizzazione di opere accessorie.

Nella fase preliminare è previsto un costo complessivo di 345mila euro.

Ad Albisola proprio a Luceto fino ad Ellera era stato realizzato nel 2022 un percorso pedonale sulla strada provinciale. E non erano mancate le polemiche. Così come per l'incontro che ha avuto la maggioranza comunale con l'architetto urbanista Matteo Dondè con al centro il problema del traffico pesante sul territorio albisolese.

La soluzione proposta sarebbe quella di rendere la città più vivibile proprio incentrando all'utilizzo delle biciclette. "Dondè si è reso disponibile a collaborare con l'amministrazione e con esperti sul territorio nell'organizzare degli incontri di divulgazione e confronto nelle scuole e aperti alla cittadinanza su questi importanti temi che riguardano il futuro della nostra città - aveva spiegato il sindaco Maurizio Garbarini - Se vogliamo davvero risolvere il problema del traffico alla fonte e lasciare ai nostri figli una città pulita e vivibile dobbiamo essere disponibili a metterci in gioco modificando le nostre abitudini e rendendole più virtuose e sostenibili. Tante città lo hanno già fatto e tante altre lo stanno facendo in questo momento, ora tocca ad Albisola".

Sugli scudi la minoranza di "Uniti per Albisola".