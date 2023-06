Tovo S. Giacomo, auto gettata nel torrente Bottassano rimossa dai Vigili del fuoco (FOTO)

La polizia locale Pollupice, a seguito di una segnalazione fatta dai Carabinieri Forestali di Calice Ligure, oggi ha effettuato un intervento straordinario grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure intervenuti con una gru per rimuovere un’auto gettata nel letto del torrente Bottassano nel territorio di Tovo San Giacomo.

Sono in corso le indagini per risalire al proprietario del mezzo e per verificare l’accaduto. Le spese per il recupero e la demolizione del mezzo, qualora non emergessero spiegazioni sostenute da fatti concreti (ad esempio, il furto dello stesso), saranno addebitate al proprietario oltre alle conseguenti denunce penali.