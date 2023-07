Spotorno, soste selvagge nel weekend, perfino sulle aiuole: arrivano le transenne

Arrivare però a dover transennare le aiuole per evitare il ripetersi al loro interno di alcuni parcheggi selvaggi come quelli registrati in questi primi fine settimana estivi per ovviare, da parte dei turisti, alla purtroppo tipica carenza di posteggi che colpisce tutta la nostra riviera, è un qualcosa di unico e apparentemente superfluo per il solo e semplice rispetto del codice della strada e della civile convivenza.

Succede a Spotorno dove, dopo l'ultimo ed eclatante caso di un'auto in sosta sull'aiuola all'incrocio tra l'Aurelia e via Berninzoni la cui foto è diventata immediatamente virale sui social network, l'Amministrazione e il comando di Polizia locale sono dovuti ricorrere a una sorta di extrema ratio per contrastare i parcheggi "fantasiosi" disponendo attorno ad alcuni spazi verdi "colpiti", dalla zona della Maremma a quella di Punta Est, le transenne con un vistoso cartello di divieto di sosta.

Una norma stabilita chiaramente dal codice della strada, se non anche del rispetto per il verde delle nostre città, infranta, come detto, diverse volte nelle ultime settimane e per la quale la Giunta Fiorini pensa a una misura più strutturale: "E' ovviamente un atteggiamento così maleducato e irrispettoso - sottolinea il primo cittadino - che la sanzione prevista dal codice della strada non è sufficiente. La rimozione non è la soluzione migliore perché si danneggiano le aiuole, a meno che le auto coinvolte non causino intralcio e pericolo alla circolazione. Stiamo così valutando la possibilità di predisporre una modifica al regolamento di Polizia Urbana aggiungendo la sanzione di 300 euro per sosta sulle aiuole".