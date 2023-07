Vado Ligure: entrano nel vivo i lavori per il ripristino del Pontile Bricchetto, tornerà operativo nel 2024 (FOTO e VIDEO)

Attualmente, le lavorazioni in corso riguardano la demolizione dei due impalcati danneggiati, il primo in radice e l’ultimo in testata, e la prefabbricazione dei massi guardiani che proteggeranno il piede del pontile. Per contenere la dispersione dei detriti in mare durante la demolizione, effettuata grazie due escavatori e un pontone mobile, sono state montate delle barriere galleggianti intorno al pontile.

Le barriere consentono di intrappolare e recuperare integralmente il materiale più leggero che galleggia in superficie, quello più pesante verrà recuperato successivamente tramite dragaggi e con l’ausilio dei sommozzatori. Buona parte del materiale, per un minor impatto ambientale del cantiere, verrà riutilizzato nella fase di ricostruzione dei due impalcati.