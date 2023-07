Ex Savam, Mai (Lega): “Si costituisca un tavolo regionale ‘Altare’ per sbloccare una situazione ferma al palo da 30 anni”

“Le aree della ex Savam, ad Altare, sono in stato di abbandono dal lontano 1992. Una situazione insostenibile che si protrae ormai da troppo tempo e alla quale è andata ad aggiungersi la chiusura al transito di via XXV Aprile e via Cesio, che ha tagliato di fatto in due il paese con conseguenze negative sulla viabilità, ma anche sulle attività commerciali che hanno visto ridursi drasticamente il loro volume d’affari. Con un documento, che ho depositato in Consiglio regionale, ho chiesto alla Regione di costituire un tavolo “ALTARE” con tutti gli attori direttamente coinvolti, Comune di Altare, società Citta del Vetro srl, Soprintendenza Archeologia-delle Belle Arti-Paesaggio, Assessorato all’Ambiente della Regione Liguria, Università DICCA di Genova, e i soggetti coinvolti anche indirettamente, come gli Assessorati Regionali Urbanistica, Sviluppo Economico, Cultura e Sviluppo dell’Entroterra, per sedersi tutti a un tavolo e ragionare su un progetto di recupero e valorizzazione che sia sostenibile e condiviso e che potrebbe diventare un volano di sviluppo per l’intero territorio”.

Lo dichiara in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Stefano Mai.