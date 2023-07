Qualità dell'aria a Cairo, nel mirino l'Italiana Coke: il comune si affida ad un legale

Qualità dell'aria, il comune contro Italiana Coke: la giunta Lambertini si affida ad un legale. Una problematica nota da tempo, esplosa ulteriormente nell'ultimo periodo tra dati preoccupanti e interrogazioni da parte dei gruppi di minoranza.

"Data la complessità della vicenda, abbiamo deciso di farci assistere da un legale per la fase di pre-contenzioso, anche in ragione di un possibile grado di ulteriore contenzioso giudiziale. Vogliamo capire come agire, se e cosa possiamo fare, prima di incappare in manovre non corrette", spiega Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte.

Il contenzioso riguarda le emissioni in atmosfera, con un particolare riferimento al benzo(a)pirene, una sostanza altamente nociva per la salute. Negli ultimi mesi i dati registrati dalle centraline posizionate sul territorio comunale hanno superato di gran lunga i limiti stabiliti dalla legge.

"Tra alti e basi, ciclicamente, saltano fuori dati non conformi. Si tratta di una situazione preoccupante che va chiarita", conclude Lambertini.