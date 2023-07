“Pietra Forever: Dream & Win”, in vendita i biglietti della lotteria dell'estate firmata dall'associazione “Facciamo Centro”

È partita lo scorso 1 giugno la vendita dei biglietti della lotteria che l’Associazione “Facciamo Centro” ha realizzato per reperire i fondi necessari all'organizzazione (in collaborazione con il Comune) degli eventi di intrattenimento della stagione estiva 2023.

In particolare quest’anno il ricavato verrà utilizzato per la manifestazione “Notte Bianca” che coinvolgerà tutte le attività produttive del paese dando visibilità all'intero territorio.

Tre i premi messi in palio. Si parte da un soggiorno di 7 giorni per 2 persone presso una struttura pietrese (valore 500 euro) passando per una crociera di 8 giorni (7 notti) per 2 persone (valore 1.400 euro) fino ad arrivare al primo premio: una Fiat 500 Hybrid 1.0 (valore 18.000 euro).

I biglietti, in vendita nel territorio della provincia di Savona, sono in totale 10.329 numerati progressivamente dal nr. 01 al nr. 10.329 senza numeri di serie e al costo cadauno di 5.00 euro. L'estrazione finale è prevista per il 21 settembre, alle ore 21, presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure nel corso della manifestazione “Pietra Forever: Dream & Win”.

L’ordine di estrazione avverrà con assegnazione inversa ovvero il primo numero estratto è collegato all’ultimo dei premi elencati (terzo premio). I biglietti vincenti verranno pubblicizzati tramite comunicati stampa, social network e siti di riferimento dell’associazione. I premi verranno esposti presso la sede in via Montaldo 16 a Pietra Ligure, eccetto l’autovettura che sarà esposta presso il concessionario Cristiano Carosi Automotive Consulting in via della Repubblica 206 a Pietra Ligure.