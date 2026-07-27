Acqua, disservizi sulle alture di Pietra Ligure: protestano i residenti di via Ranzi

Disagi legati all'erogazione dell'acqua nella zona di via Ranzi, sulle alture di Pietra Ligure. A denunciare la situazione è il residente Sergio Pecchioni, che riferisce di continui problemi di pressione e di ripetute interruzioni del servizio, nonostante le numerose segnalazioni inoltrate al gestore.

Secondo quanto riferito, all'origine dei disservizi vi sarebbe il malfunzionamento della vasca situata in località Pian dell'Olio, infrastruttura che alimenta non solo via Ranzi ma anche via Paganini.

"Da oltre un mese segnaliamo alla Servizi Ambientali continui cali di pressione. Abbiamo effettuato almeno dieci segnalazioni - racconta Pecchioni - Sabato scorso siamo rimasti senza acqua dalle 13.30 alle 16 e poi nuovamente in serata, almeno fino a mezzanotte".

Il residente lamenta inoltre lo stato della rete idrica della zona: "L'acquedotto è obsoleto e non viene adeguatamente manutenuto, nonostante le tariffe che paghiamo siano elevate. Oltre alla mia, sono state effettuate numerose altre segnalazioni al numero verde da parte di diversi utenti. Siamo stanchi di dover convivere con questi continui disagi".