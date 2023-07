Presidenti di Regione più amati, Toti si conferma al quarto posto

Giovanni Toti si conferma al quarto posto nella "Governance Poll" pubblicata da Il Sole 24 Ore. L'annuale classifica analizza il consenso tra i presidenti di Regione.

La graduatoria è stata vinta dal governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, seguito a breve distanza da Luca Zaia, presidente del Veneto. Al terzo posto si è piazzato Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia).

In fondo alla classifica Eugenio Giani (Toscana), Christian Solinas (Sardegna) e Michele Emiliano (Puglia).

Trovarmi al quarto posto nella classifica di gradimento dei governatori realizzata da NOTO Sondaggi è stata una bella soddisfazione - scrive su Facebook Toti - Vedere che dopo otto anni insieme, la fiducia nei miei confronti, l'entusiasmo e la voglia di cambiare la nostra terra sono rimaste le stesse mi riempie di orgoglio. Grazie ai liguri che credono in me e che mi spingono a lavorare sempre di più per la nostra Liguria. Avanti insieme".