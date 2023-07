Sicurezza a Finale Ligure, Grande Liguria: "Sì alla vigilanza privata per meglio gestire l'ordine pubblico"

"Grande Liguria Finale Ligure si associa alla richiesta formulata dal gruppo consiliare 'Le Persone al Centro' per quanto riguarda far tornare la vigilanza privata per meglio gestire l'ordine pubblico che, specialmente nei fine settimana, ha dimostrato di diventare un serio problema per la nostra città". Così, attraverso una nota stampa, Grande Liguria.

"Troppi episodi hanno minato la tranquillità della nostra cittadina - concludono da Grande Liguria - Negare l'evidenza del problema è nascondersi dietro un dito e non fare gli interessi dei turisti e dei residenti".