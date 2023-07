Il comitato sanitario Val Bormida aderisce alla manifestazione della Cgil e chiama a raccolta la cittadinanza: "Vogliamo un vero ospedale"

E' questo l'appello lanciato dal comitato sanitario locale Val Bormida in vista della manifestazione sulla sanità promossa per il prossimo 18 luglio dalla Cgil.

"Tutti i cittadini valbormidesi sono invitati a fare fronte comune in difesa del proprio territorio e del loro ospedale" .

"La salute è di tutti ed è prioritaria per la nostra valle - aggiungono dal comitato - Vogliamo un vero ospedale in grado di soddisfare le esigenze di un territorio importante e produttivo per tutta la Liguria, che dia a tutti i suoi abitanti, veri servizi sanitari che tutelino la salute di ogni individuo".

La manifestazione si terrà alle ore 17.30 in piazza Pertini a Savona.