Murialdo, frana sulla strada comunale di collegamento con le borgate Altivo e Massimina (FOTO)

Nella notte, una frana ha colpito la strada comunale di collegamento con le borgate Altivo e Massimina, causando gravi disagi alla viabilità. L’improvviso crollo ha richiesto un pronto intervento da parte delle autorità locali e dei soccorsi.

Il sindaco di Murialdo, Michele Franco, ha immediatamente preso in mano la situazione, insieme agli operai comunali, che si sono recati sul posto per gestire l’emergenza.

"Abbiamo già emesso un'ordinanza di somma urgenza per lo sgombero dei detriti e la viabilità è già stata ripristinata – commenta il primo cittadino - Stiamo inoltre provvedendo alla messa in sicurezza del versante per evitare ulteriori cedimenti".

L'intervento tempestivo ha visto anche il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che hanno lavorato senza sosta per rimuovere i detriti e permettere la riapertura della strada in tempi rapidi.