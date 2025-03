Savona, riapre dopo mesi "Fette panissa": "Grazie per l'affetto, ci siete mancati"

Ci mancava il negozio ma prima di tutto il bel rapporto con le persone".

C'è tanta emozione nei titolari di "Fette Panissa" di Vico dei Crema, traversa di via Pia a Savona.

La storica bottega questa mattina ha riaperto dopo 6 mesi e la felicità nei savonesi è immensa.

In molti infatti negli ultimi mesi hanno fatto capolino davanti all'attività ma purtroppo avevano sempre trovato la porta chiusa a causa di un infortunio occorso alla titolare Maria Nadia Poggi, una vera e propria istituzione per la città che fortunatamente ora sta meglio.

Nella bottega, luogo dove generazioni di savonesi e di turisti hanno potuto apprezzare da anni e anni la vera panissa, diventata dal 2021 De.Co, la prima per la città della Torretta, ora si può tornare a gustare il più che amato prodotto composto da farina, ceci, acqua e sale. Per l'immensa felicità dei savonesi ma soprattutto dei titolari stessi.

"Abbiamo riaperto e proviamo ad andare avanti ancora un po'. Ci siamo emozionati ieri quando chiacchierando con una signora lei si è commossa sapendo del nostro ritorno. Grazie a tutti per l'affetto" dicono.

Il locale ha ben due secoli alle spalle, invece la produzione della panissa ha avuto inizio a partire dalla bisnonna di Maria Nadia Poggi che gestisce il locale con la suocera Rosanna Donato.

Non solo pochi ingredienti però ma anche tradizione e stile casereccio, di una volta, che purtoppo nel tempo si sta perdendo in molte attività. Non in Vico dei Crema.

Tra un arredamento casalingo e persino una saliera, un pezzo storico e unico, di circa sessanta anni fa che contiene le fette, costruita dall’ex Italsider.

Il locale aveva ottenuto il Certificato d'eccellenza da Trip Advisor nel 2015 ma è da ricordare anche lo storico riconoscimento della "fetta d'oro" che era stato donato dalla Campanassa.

Non solo fette sono presenti però, vengono preparate focaccette, frittelle con baccalà e boragine, il castagnaccio, patatine fritte e nel periodo di Carnevale le bugie.

Ben ritrovati quindi e w la panissa.