Benefici e proprietà dell'olio di CBD: scopri tutto quello che c'è da sapere

L'olio di CBD è un olio derivato dalla pianta di canapa e cannabis. L'olio di CBD ha molti benefici per la salute e potrebbe migliorare la vita di molti pazienti. Infatti, potrebbe accompagnare le persone con determinate patologie croniche, alleviandone i sintomi. Si rivelerebbe un rimedio alternativo efficace laddove gli altri rimedi classici non funzionano più o causano troppi effetti collaterali. Zoom sui principali benefici attribuiti all'olio di cbd, questo principio attivo derivato dalla pianta di canapa e cannabis.

Che cos'è l'olio di CBD?

L'olio di CBD è un'essenza ottenuta per estrazione del cannabidiolo ricavato principalmente dal fiore della pianta di cannabis. Si differenzia dall'olio di cannabis o dall'olio di canapa per la sua produzione e per le parti della pianta utilizzate per la sua estrazione. L'olio di CBD è commercializzato in diverse concentrazioni. Il più delle volte è associato ad altri oli vegetali (olio di semi di canapa, olio d'oliva, olio essenziale). A differenza dei fiori che contengono tra il 3% e il 6% di CBD, l'olio è un modo di consumo che offre concentrazioni più elevate di CBD naturale, dal 5% al 45%. A seconda della concentrazione di CBD dell'olio e degli effetti desiderati, ne consumeremo un numero di gocce più o meno elevato (le dosi medie consigliate sono indicate sui flaconi). Si consuma essenzialmente per via sublinguale, cioè sotto la lingua. È il processo che permette di beneficiare più rapidamente degli effetti e benefici del CBD, poiché la molecola viene assorbita direttamente dalle mucose. È anche possibile inalare o ingerire l'olio di CBD.

L'olio di CBD per dormire bene

Il 10% della popolazione soffre di insonnia cronica e il 30% ne soffrirebbe nel corso della vita. Il CBD aiuta ad addormentarsi grazie ai suoi effetti rilassanti e ansiolitici senza causare effetti collaterali come i soliti sonniferi. Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato che il CBD manterrebbe la vivacità durante il giorno, nonostante la mancanza di sonno. Inoltre offrirebbe la migliore resistenza alla pressione ed aumenterebbe l'efficienza sul lavoro.

Il CBD, un antidolorifico naturale

Il CBD ha proprietà analgesiche, agisce sulle articolazioni dolorose e allevia le infiammazioni croniche. Inoltre, i suoi effetti rilassanti permettono di sopportare meglio il dolore e di migliorare l'umore, soprattutto negli anziani. Il cannabidiolo stimola il sistema endocannabinoide e svolge un ruolo chiave nel controllo dell'infiammazione e nella risposta autoimmune. Ciò ha l'effetto di abbassare la soglia del dolore, soprattutto nel caso di malattie croniche come l'artrosi.

Un presunto antiepilettico

L'assunzione di olio di CBD potrebbe alleviare le crisi epilettiche e convulsioni. L'epilessia è una patologia nervosa cronica che si manifesta con crisi improvvise. I sintomi possono assumere diverse forme, a seconda del tipo di epilessia e della sua intensità, che vanno da semplici crampi a spasmi incontrollabili o persino perdita di conoscenza, che può essere estremamente stressante. Le molecole di cannabidiolo riescono a cambiare il «messaggio» inviato al cervello, il che potrebbe ridurre l'attività chimica all'origine dello scoppio delle crisi epilettiche. La ricerca è ancora necessaria per dimostrare i meccanismi esatti del cannabidiolo nelle crisi epilettiche.