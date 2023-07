Raffica di furti a Quiliano, la minoranza al sindaco: "I cittadini si aspettano l'adozione di ogni azione possibile per essere protetti"

Un'interrogazione per capire intenzioni e le azioni concrete dell'amministrazione comunale in merito al problema dei recenti e numerosi furti che si sono verificati sul territorio comunale, a danno dei cittadini.

A presentarla nel prossimo consiglio comunale sarà il capogruppo di Quiliano Domani Rodolfo Fersini dopo che i ladri nelle ultime settimane hanno colpito nelle aziende agricole e nei terreni dei privati facendo razzia di attrezzature particolarmente costose.

"Un furto, di qualsiasi entità esso sia oltre che un danno economico che può raggiungere somme ingenti, costituisce una violazione dell'incolumità personale che lascia nei cittadini la sensazione di non essere protetti e sicuri negli elementi primari della convivenza civile, la proprietà, la famiglia, la casa - prosegue il capogruppo di minoranza - per questo, la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini è uno dei doveri primari dell'Amministrazione, che deve esercitare con azioni concrete di prevenzione e di repressione di tali condotte incivili. Riteniamo pertanto importanti e necessarie sia le azioni di politica amministrativa rivolte alla messa in sicurezza del territorio che quelle di prevenzione e repressione di tali condotte tramite la propria Polizia Municipale e in collaborazione con le forze dell'ordine".

Il sindaco Nicola Isetta proprio due giorni fa ha inviato una lettera al Prefetto Enrico Gullotti con al centro la problematica quilianese richiedendo un ausilio delle forze dell'ordine e far sì che i progetti presentati sulla videosorveglianza riescano ad ottenere l'approvazione del Ministero. Durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica svolto in Prefettura mercoledì scorso è stato fatto riferimento alla serie di furti compiuti, ed è stato preso atto che sono in corso le necessarie attività di indagine a cura dei Carabinieri per l’individuazione dei responsabili di tali atti, anche attraverso approfondimenti in sede di investigazione scientifica.

"Dato quanto è successo nei giorni scorsi in diverse località del nostro territorio da via Tecci a via XXV Aprile, a via Garzi, i cittadini si aspettano l'adozione di ogni azione possibile per essere protetti da queste forme di delinquenza - prosegue Fersini nelle sue domande al primo cittadino quilianese - Quali sono le azioni concrete che l'Amministrazione intende adottare per dare una risposta ai cittadini in termini di politica amministrativa per la prevenzione e repressione di tali condotte?; Come è lo stato dell'arte del sistema di videosorveglianza che monitora continuamente gli accessi principali al nostro territorio? E' ritenuto sufficiente ed utile alla luce di quanto è successo? Come ha intenzione di agire l'Amministrazione in tal senso?; Come ha intenzione di organizzare e disporre della Polizia Locale e di collaborare con le forze dell'ordine, visti anche i suoi recenti contatti con la Prefettura e le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di contrastare questa ondata di furti e ripristinare la tranquillità che da sempre caratterizza la nostra vallata e fa si che i nostri concittadini vivano sereni e non nel timore di essere vittima di qualche malintenzionato?".