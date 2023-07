Silp Cgil Savona, Pietro Ghigliazza è il nuovo segretario provinciale generale

E' stato nominato questa mattina dal consiglio direttivo del sindacato Silp Cgil Savona, alla presenza del segretario regionale e dei vertici della Camera del Lavoro di Savona, il nuovo segretario provinciale generale Pietro Ghigliazza.

Subentra a Luigi Sanguinetti, da anni riferimento importante per tutto il mondo sindacale della Polizia di Stato a cui va il ringraziamento di tutti gli iscritti per il prezioso lavoro svolto al servizio dei colleghi.

A questi il sindacato aggiunge un augurio di buon lavoro per il nuovo segretario, a cui vengono affidate le redini del sindacato più rappresentativo per i poliziotti della provincia di Savona.

«Ringrazio il segretario regionale, la CGIL, i componenti del consiglio direttivo e tutti gli iscritti che hanno riposto fiducia nella mia persona - ha dichiarato il neosegretario Ghigliazza - Già in serata sarò al lavoro su alcune delle più delicate vertenze in modo da non perdere tempo».

«Ci aspetta un periodo complesso, evidenziato proprio l’altro ieri nella manifestazione nazionale che il SILP ha organizzato per lanciare l’allarme sul comparto sicurezza - aggiunge - Dalla pericolosa carenza degli organici alla rivendicazione delle principali piattaforme contrattuali, scadute ormai da anni con un peggioramento, a cui occorre porre immediato freno, del benessere dei poliziotti. Il ricorso continuo allo straordinario non fa che rendere ancora più palese la situazione, per di più frustrata dal pagamento di un’indennità che è addirittura inferiore a quella ordinaria. Tanti sono i temi che il SILP affronterà a testa bassa e senza sconti per nessuno».

«In ultimo, ringrazio il segretario uscente per il prezioso contributo dato a questa organizzazione sindacale nel corso di tanti anni» conclude Ghigliazza.