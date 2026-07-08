Nuovi agenti in Liguria, il SILP CGIL: "Segnale positivo, ma non basta"

"Trova oggi ennesima conferma, nelle dichiarazioni di alcuni esponenti politici, quanto anticipato dal SILP Liguria nelle settimane scorse e, in ultimo, a conclusione dell’incontro con il vice prefetto vicario reggente della Provincia di Savona, dott.ssa Lazzari, in merito all’imminente assegnazione di risorse a un territorio, quello ligure e savonese in particolare, da troppo tempo trascurato".

Così, attraverso una nota stampa, la Segreteria regionale SILP CGIL Liguria, in relazione alla notizia dell’assegnazione di nuovi agenti della Polizia di Stato, nell’ambito del piano di potenziamento degli organici disposto dal Ministero dell’Interno, che prevede complessivamente l’arrivo di 70 unità in Liguria.

"Se oggi possiamo dire che le rassicurazioni da noi avute, attraverso i vertici ministeriali, stanno prendendo concreta forza nei numeri, dall’altro ci lascia esterrefatti che sia la politica a dover anticipare tali aspetti, sorprendendo i massimi vertici istituzionali dei territori citati, decisamente trascurati - si legge ancora nella nota -. In ogni caso tutto ciò non basta e il SILP CGIL chiede che nessun altro ufficio venga lasciato da parte, dalla Polizia Stradale alla Polizia di Frontiera, dalla Polizia per la Sicurezza Cibernetica alla Polizia Ferroviaria. I poliziotti che mancano all’appello sono tanti, troppi, con conseguenze che oggi vediamo tutti chiaramente davanti agli occhi".