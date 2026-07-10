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Attualità | 10 luglio 2026, 11:30

Sanità pubblica e appalti, assemblea pubblica della FILCTEM-CGIL lunedì 13 luglio a Vado Ligure

L'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà dedicato alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare

Sanità pubblica e appalti, assemblea pubblica della FILCTEM-CGIL lunedì 13 luglio a Vado Ligure

Assemblea pubblica FILCTEM-CGIL fissata per lunedì 13 luglio a Vado Ligure, alle 21 al centro nautico vadese (Lungomare Giacomo Matteotti).

"L'assemblea pubblica, aperta a tutta la cittadinanza - spiega Diego Novelli, Segretario FILCTEM-CGIL Savona - sarà un'occasione di incontro e confronto per informare e approfondire le ragioni della campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare sulla sanità pubblica e sugli appalti".

"La scelta di organizzare questa assemblea nella provincia di Savona, che è quella con l'età media più alta d'Italia e che quindi necessita di un Servizio sanitario nazionale forte, e a Vado Ligure, comune caratterizzato da una significativa presenza di realtà industriali dove il tema degli appalti è particolarmente rilevante, nasce dalla volontà di informare e coinvolgere direttamente i cittadini su due temi sui quali riteniamo sia necessario richiamare una maggiore attenzione da parte della politica", conclude Novelli.

Redazione

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