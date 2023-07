Park ospedali a Savona, Pietra, Albenga, Mai (Lega): “Si rispettino gli impegni presi per la continuità occupazionale”

“Con la chiusura della gara d’appalto per i parcheggi a pagamento degli ospedali San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria di Misericordia di Albenga, che, da quanto appreso, sarebbe stata vinta dalla società Apcoa Parking Spa, occorre sottolineare la necessità di tutelare la posizione dei lavoratori che finora hanno svolto questo servizio. Chiedo ad Asl2, quando incontrerà la ditta aggiudicataria dell’appalto, di rispettare gli impegni presi in Assemblea legislativa della Liguria dall’Assessore alla Sanità Gratarola che, rispondendo a un mio documento dove chiedevo tutele nei confronti dei lavoratori, ha assicurato che sarebbero state poste in essere tutte le azioni necessarie per garantirne la stabilità occupazionale. Per questo ho scritto una lettera al Commissario straordinario della Asl2 savonese Michele Orlando, dove gli chiedo di occuparsi della continuità occupazionale del personale dei parcheggi”.

Lo dichiara Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione.