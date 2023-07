Albenga avrà 5 nuove “casette dell’acqua”: ecco gli indirizzi

Albenga avrà 5 nuove “casette dell’acqua”: è stato approvato dalla giunta comunale e presto saranno installate nei punti nevralgici della città. Si tratta di distributori automatici di acqua potabile a km zero, naturale o gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata.

Si attende ora la pubblicazione dell’avviso pubblico volto alla ricerca del soggetto da incaricare per l’installazione e per gli interventi che dovranno soddisfare alcuni requisiti minimi: “la durata sperimentale deve essere di 5 anni; manutenzione periodica degli impianti e controlli; garantire la riparazione, in caso di malfunzionamenti o guasti, entro 24h dalla segnalazione”.

Ecco dove saranno installate le 5 “casette dell’acqua”: viale Martiri della Foce (piazzale Decathlon); via Treves e zone limitrofe, frazione di San Fedele, vicino all’asilo comunale; piazza Meucci-via Fermi-via Pacinotti; piazza Nenni-via Milano; piazza E. Dellavalle, frazione di Campochiesa.

E per quanto riguarda il costo? Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato non dovrà superare i 5 centesimi e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato.