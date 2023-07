Finalborgo, nuovo sistema di regimazione delle acque tra via Bruneghi e via Arnaldi

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori nella strada tra i palazzi che dalla strettoia di via Brunenghi porta al capolinea dei bus all'inizio di via Arnaldi, a Finalborgo.

Il cantiere riguarderà interventi per definire al meglio un reticolo di regimazione delle acque piovane, praticamente inesistente in precedenza, ed evitare anche i più piccoli allagamenti della zona, aggravati anche dalle condizione dell'asfalto parecchio ammalorato che verrà ripristinato nelle migliori condizioni.

Per la spesa si attingerà invece all'accordo quadro per la regimazione: "Questo intervento è il primo affidato attraverso questo nuovo appalto da 300mila euro e che vedrà interventi in tutta Finale", spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

"Interveniamo in una zona asservita a diversi condomini abitati da residenti - continua - Abbiamo optato per l'estate proprio perché la presenza di persone era poco legata alla stagionalità e per arrivare pronti alla stagione storicamente più problematica per le piogge, ovvero l'autunno".