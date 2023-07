Auto contro un pilone: incidente stradale in via Santissima Annunziata a Spotorno. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia stradale. A bordo del veicolo, stando a quanto riferito, stavano viaggiando due persone.

Il soccorso è ancora in atto. Le cause sono ancora in via di accertamento.

AGGIORNAMENTI IN CORSO