Ubriaco tenta di darsi alla fuga dopo un incidente, nell'inseguimento sperona la Polizia: denuncia e revoca della patente

Serata concitata quella di ieri, lunedì 17 luglio, sulla statale Aurelia tra Varigotti e Finale, trasformatasi per qualche minuto in quello che sembrava essere il set di uno sceneggiato televisivo poliziesco.

Era circa mezzanotte quando una pattuglia si è fermata sul luogo di un incidente accaduto da poco nella secondaria Strada degli Ulivi nel quale erano rimaste coinvolte una moto e un'auto. Nemmeno il tempo per gli agenti di espletare le prime formalità che il conducente della macchina ha ripreso la marcia a grande velocità, presumibilmente per sottrarsi all'identificazione.

Avendo preliminarmente verificato che il motociclista aveva riportato solo escoriazioni a una gamba che gli sono costate il ricovero in codice giallo al Santa Corona trasportato dalla Croce Bianca finalese, l'equipaggio della Polizia Locale dopo aver chiesto supporto via radio si è data all'inseguimento del veicolo, riuscendo ad affiancarlo per imporre l'alt dopo circa due chilometri.

Nella concitazione del momento la macchina della Polizia Locale è stata urtata nella parte posteriore, fortunatamente senza conseguenze per gli agenti a bordo.

Fatto quindi fermare, il conducente dell'auto che aveva tentato la fuga è apparso in evidente stato di alterazione già a un primo sommario esame. Sottoposto alla prova dell'etilometro lo strumento ha certificato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,81 g/l, con il limite fissato per la conduzione di veicoli a 0,5 g/l.

A questo punto per F.F., classe 1995, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza in forma aggravata, reato che prevede l'applicazione di una ammenda da 3 a 12 mila euro, inoltre avendo causato un incidente e trattandosi di conducente neopatentato la licenza di guida sarà revocata; l'automobile è stata sequestrata dagli agenti del Comando Finalese.

Sono intanto in corso accertamenti per vagliare eventuali ulteriori profili di responsabilità a carico dell'automobilista fermato. Considerata la dinamica dei fatti, fanno sapere dalla Polizia Locale, il tentativo di allontanamento dal luogo del sinistro avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze; nelle medesime ore in un comune del milanese, un conducente in stato di ebbrezza ha falciato due quindicenni, uccidendone uno e riducendo il secondo in condizioni gravissime.