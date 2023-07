Cambio ai vertici della Lega Giovani: il savonese Edoardo Ghezzi nuovo commissario provinciale

Cambio al vertice della Lega Giovani della Provincia di Savona: il commissario Giuseppe Grisolia ha nominato il savonese Edoardo Ghezzi come nuovo commissario provinciale.

"Ringrazio il consigliere comunale di Savona Andrea Frigerio per aver fatto crescere il gruppo e per lavoro svolto in questi anni. Edoardo Ghezzi da diversi anni ha dimostrato un grandissimo impegno nelle attività organizzate sul territorio e ha messo in evidenza il suo spirito di iniziativa che è stato riconosciuto da tutto il gruppo", commenta Grisolia.

"A lui e ad Andrea Cavalleri, già assessore del comune di Cengio, nuovo responsabile organizzativo che dovrà collaborare nell’organizzazione del movimento, i migliori auguri di buon lavoro”, conclude Grisolia, responsabile Lega Giovani Liguria.