Finale, un autovelox all'incrocio "dei quattro canti". Sui social ironia e rabbia, ma era solo un test

Se fungere da deterrente e punire i trasgressori dei limiti di velocità è il principale scopo con il quale è stato pensato e poi viene posizionato un autovelox, il primo effetto che si ottiene ogni volta dall'apparizione sulle strade di questo tipo di apparecchiatura è ormai il clamore scatenato tra gli utenti, dei social ancor prima che della strada. Spesso all'insegna dello slogan "altro che sicurezza, è solo per far cassa".

E' quanto successo a Finale Ligure in questi giorni a causa di una foto apparsa sui social network dove alcuni agenti della Polizia Locale sono stati immortalati ad armeggiare con un autovelox posizionato a ridosso dell'incrocio "dei quattro canti", dove l'Aurelia incrocia via Brunenghi, per la precisione alla fine di via Ferrante Aporti.

Non si trattava comunque di una sessione di controlli della velocità. A confermarlo è il Comando finalese che ha scelto quella location, a due passi dalla sua sede e vicino a una strada trafficata per tarare l'apparecchiatura e istruire i nuovi agenti nel suo uso.

Nessun nuovo strumento, anche perché non vi era alcuna segnalazione, né in quel momento né in futuro. Se essere multati è un bel deterrente, l'alta frequentazione dell'incrocio deve invitare prudenza da sé.