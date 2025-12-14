Savona, Varazze e Loano, il presidente nazionale della Croce Rossa Valastro in visita (FOTO)

Il presidente della Croce Rossa nazionale fa tappa a Varazze, Savona a Loano.

Ieri Rosario Maria Gianluca Valastro, dopo essere stato a Genova al Memoriale di Ponte Morandi e al Centro polifunzionale del Comitato Regionale Liguria di San Quirico, è stato in visita al comitato dì Varazze e in seguito ha svolto un incontro con i presidenti e i volontari dei Comitati della provincia di Savona nel centro commerciale “II Gabbiano” alla presenza del Sindaco Marco Russo. A chiudere la giornata, la visita al Comitato di Loano.

"Bellissimo momento di conoscenza e confronto con i Volontari e le Volontarie dei Comitati CRI della provincia di Savona. É importante agire sempre insieme, collaborare ed avere rispetto per le nostre realtà territoriali. Esistono diversi Comitati CRI che operano in zone lontane dai grandi centri, e che hanno pochi abitanti: sono dei presìdi di umanità essenziali, che danno sicurezza, aiuto, protezione - ha spiegato Valastro - Le comunità lo sanno, conoscono il valore della presenza della Croce Rossa Italiana e rispondono sempre quando sono organizzate iniziative di sostegno".

"A Varazze il Comitato CRI ha realizzato la prima spiaggia totalmente inclusiva, per consentire alle persone con disabilità di gioire dell’estate e del mare. Un progetto ambizioso, fatto di tante attenzioni, di servizi adatti ad ogni necessità - il commento del numero uno della CRI nazionale - La spiaggia non è certo l’unico impegno di Volontarie e Volontari del Commiato di Varazze: ci sono le iniziative nelle scuole, i servizi sanitari e tanto altro ancora. Mi hanno commosso le parole del Presidente del Comitato, orgoglioso dell’impegno dei suoi volontari. Un gruppo unito che con il sorriso sul viso porta la nostra Umanità in riva al mare ma anche nelle case di tantissime persone".

"Splendida realtà quella del Comitato CRI di Loano! Tantissima attenzione alla propria comunità, con iniziative sanitarie, sociali e formative. La sede del Comitato CRI é stata un investimento del Comune, che l’ha realizzata anche per la Protezione Civile comunale e l’associazione Radioamatori. Realtà diverse che operano insieme per la popolazione. Un aspetto importante, anzi fondamentale in situazioni di crisi, laddove ogni minuto è essenziale per riuscire a salvare vite o, più semplicemente, a supportare i più vulnerabili - conclude Rosario M.G. Valastro - Conoscersi, interagire, lavorare e trascorrere del tempo insieme serve alla nostra rete di aiuto per essere più efficiente".

"Per la prima volta negli oltre 90 anni di storia della Croce Rossa Italiana - Comitato di Loano un Presidente Nazione in visita ufficiale al nostro comitato. Grazie Rosario M.G. Valastro" ha dichiarato l'assessore loanese Giovanni Battista Cepollina.