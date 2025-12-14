Savona, scuola Callandrone, concluso l’iter per i lavori del secondo lotto relativo al parco

Avviato l'iter del secondo lotto dei lavori per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola primaria Callandrone, uno degli interventi inseriti nella Strategia territoriale “SAÑA – Savona in transizione”, finanziata nell’ambito del Programma regionale FESR Liguria 2021–2027.

Con la validazione del progetto esecutivo si è infatti concluso un percorso istruttorio durato oltre due anni che ha richiesto approfondimenti tecnici, revisioni progettuali e verifiche obbligatorie in materia geologica, idraulica e archeologica.

L’intervento rientra nell’Obiettivo di Policy 5 dell’Unione europea, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, e punta a migliorare la qualità degli spazi scolastici all’aperto, con attenzione ai temi ambientali, climatici e della biodiversità.

Il progetto, inizialmente concepito come intervento unico, è stato suddiviso in due lotti funzionali: il Lotto Cortile e il Lotto Parco. Proprio la parte del parco ha richiesto ulteriori approfondimenti dopo che la Regione Liguria aveva prescritto indagini integrative per valutare le condizioni del versante e i potenziali rischi geologici dell’area.

Le indagini, affidate a professionisti incaricati dal Comune, hanno evidenziato criticità su una porzione del lotto Parco, portando allo stralcio di parte dell’intervento originario e alla riorganizzazione del progetto in due fasi. La Fase 1 è stata completata entro la fine del 2024, mentre la Fase 2 è stata oggetto di una nuova progettazione, supportata da una relazione geologica integrativa e da uno studio idraulico per la gestione delle acque meteoriche.

Nel luglio 2025 la Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, mentre nei mesi successivi si è proceduto con la redazione del progetto esecutivo, con una verifica preventiva dell’interesse archeologico. La documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza competente e successivamente adeguata alle prescrizioni ricevute.

Il 10 dicembre 2025 il progetto esecutivo, aggiornato nelle parti modificate, è stato formalmente verificato e validato, passaggio che consente ora al Comune di procedere con le fasi successive di affidamento ed esecuzione dei lavori.





