Savona, scuola Callandrone, concluso l’iter per i lavori del secondo lotto relativo al parco

La Regione aveva prescritto indagini integrative per valutare le condizioni del versante e i potenziali rischi geologici dell’area

Avviato l'iter del secondo lotto dei lavori per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola primaria Callandrone, uno degli interventi inseriti nella Strategia territoriale “SAÑA – Savona in transizione”, finanziata nell’ambito del Programma regionale FESR Liguria 2021–2027.

Con la validazione del progetto esecutivo si è infatti concluso un percorso istruttorio durato oltre due anni che ha richiesto approfondimenti tecnici, revisioni progettuali e verifiche obbligatorie in materia geologica, idraulica e archeologica.

L’intervento rientra nell’Obiettivo di Policy 5 dell’Unione europea, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, e punta a migliorare la qualità degli spazi scolastici all’aperto, con attenzione ai temi ambientali, climatici e della biodiversità.

Il progetto, inizialmente concepito come intervento unico, è stato suddiviso in due lotti funzionali: il Lotto Cortile e il Lotto Parco. Proprio la parte del parco ha richiesto ulteriori approfondimenti dopo che la Regione Liguria aveva prescritto indagini integrative per valutare le condizioni del versante e i potenziali rischi geologici dell’area.

Le indagini, affidate a professionisti incaricati dal Comune, hanno evidenziato criticità su una porzione del lotto Parco, portando allo stralcio di parte dell’intervento originario e alla riorganizzazione del progetto in due fasi. La Fase 1 è stata completata entro la fine del 2024, mentre la Fase 2 è stata oggetto di una nuova progettazione, supportata da una relazione geologica integrativa e da uno studio idraulico per la gestione delle acque meteoriche.

Nel luglio 2025 la Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, mentre nei mesi successivi si è proceduto con la redazione del progetto esecutivo, con una verifica preventiva dell’interesse archeologico. La documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza competente e successivamente adeguata alle prescrizioni ricevute.

Il 10 dicembre 2025 il progetto esecutivo, aggiornato nelle parti modificate, è stato formalmente verificato e validato, passaggio che consente ora al Comune di procedere con le fasi successive di affidamento ed esecuzione dei lavori.



 

