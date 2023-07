Noli protagonista sul piccolo schermo tra paesaggi, tradizioni e misteri

Nuova tappa nel ponente ligure per la trasmissione Rai "Lineablu", il programma di viaggi e avventure marittime che, dopo Bordighera, porterà sul piccolo schermo un'altra località decisamente ricca di tradizioni, paesaggi suggestivi e anche qualche curiosità della nostra riviera in occasione dell'arrivo dell'Ocean Race 2023: Noli.

Con la diretta su Rai 1 alle ore 14, sabato 22 luglio gli spettatori potranno ammirare le spettacolari falesie di Capo Noli e "visitare" la suggestiva Grotta dei Falsari. Non mancherà poi un accenno all'inusuale avvistamento della megattera che nei mesi scorsi ha fatto tappa nel Golfo dell'Isola affascinando gli abitanti e i visitatori.

La trasmissione dedicherà poi particolare attenzione al presidio "Slow Food" della piccola pesca artigianale, sottolineando l'importanza di preservare le tradizioni e le tecniche di pesca sostenibile.

A impreziosire la puntata saranno due servizi "speciali", uno dei quali rappresenterà una vera e propria prima volta.

Il primo si concentrerà sugli antichi galeoni di Faccia di Ferro, portando alla luce la storia del modellista navale Gianfranco Garzoglio, soprannominato appunto "Faccia di Ferro". Nato a Noli nel 1941, sin da bambino ha coltivato la passione per il mare e per la pesca artigianale, seguendo il padre sul gozzo di famiglia. A 15 anni si imbarcò come pescatore effettivo su diverse imbarcazioni del paese ricevendo il suo primo libretto di imbarco. Dieci anni più tardi, nel 1966, probabilmente influenzato da questa esperienza, imparò a lavorare il legno e iniziò a lavorare in una bottega di falegnameria, alternando il mestiere di pescatore appassionandosi poco dopo al modellismo navale realizzando così il suo primo modello di galeone antico. Negli anni, ha sviluppato abilità nella lavorazione del legno e nel modellismo navale, creando fedeli riproduzioni di galeoni storici, tra cui la maestosa "Victory" della flotta dell'Ammiraglio Nelson. Una vera e propria opera d'arte che ha richiesto anni di impegno e dedizione. un vascello di prima classe a tre ponti con 104 cannoni della Royal Navy, costruito negli anni 1760. Ha impiegato sette anni per completarlo, e contemporaneamente ne ha costruito un secondo per venderlo e coprire le spese. Un altro importante lavoro recente è stato la "Constitution", una delle sei fregate autorizzate per la costruzione nel 1794 per la marina degli Stati Uniti d'America, progettata da Joshua Humphreys. Attualmente si sta dedicando alla costruzione di uno sciabecco francese, un'imbarcazione di origine araba con tre alberi e vele latine che pesa tra le 150 e le 200 tonnellate, solitamente armata con 12 o 20 cannoni, spesso utilizzata anche come nave da carico.

Il secondo servizio affronterà la vicenda della maledizione del vescovo di Savona e della Bolla Papale. Tutto ebbe inizio dopo l’ennesimo scontro e saccheggi tra gli abitanti di Noli e di Spotorno circa i confini e limiti dell’attività di pesca e della spiaggia. Alberto, vescovo di Savona, scagliò una maledizione sui nolesi dicendo: "Finché questa croce rimarrà su questo scoglio, o uomini di Noli, rimarrà su di voi la mia maledizione". Subito i nolesi presero provvedimenti appellandosi al Papa Gregorio IX, il quale emise una bolla il 8 dicembre 1227 in cui richiamava il vescovo di Savona per le molestie verso gli uomini di Noli e li assolveva dalle azioni commesse. Questa bolla è conservata nell'archivio storico di Noli, Centro Culturale S. Antonio, e sarà ripresa per la prima volta da una trasmissione televisiva, un evento nell'evento!