Albissola Marina, “Parole Ubikate in mare”: il 21 luglio l’incontro con lo storico dell’arte Tomaso Montanari

Venerdì 21 luglio, alle 21.15, in piazza della Concordia a Albissola Marina, nell'ambito della rassegna Parole Ubikate in mare, a cura della libreria UBIK e del Comune di Albissola Marina, si terrà l’incontro con lo storico dell'arte Tomaso Montanari e la presentazione del libro "Se amore guarda. Un’educazione sentimentale al patrimonio culturale" (Einaudi).

L’evento, realizzato con il sostegno di BPER Banca, è introdotto da Renata Barberis, con letture a cura dell'attrice Margherita Sirello e frammenti musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino.

Come scrive nelle pagine di questo saggio lucido e appassionato Tomaso Montanari (storico dell'arte, saggista e docente universitario, autore di numerosi libri) “il patrimonio culturale è la nostra religione civile, la nostra scuola di liberazione: non riguarda soltanto il paesaggio o le opere d'arte, ma riguarda soprattutto noi e quell'amore che tutto congiunge. Ogni sguardo posato in una chiesa antica, ogni piede che calpesta un selciato, comporta domande, risposte, interpretazioni. Così, passo dopo passo, lentamente, riattribuiamo significato alle cose e ai luoghi fino a sentirli parte, quasi estensioni, dei nostri corpi: perché solo quelli danno senso alle pietre e ai quadri. E perché soltanto così il discorso sul patrimonio culturale potrà aiutarci a recuperare le ragioni di una convivenza universale, fondata sulla giustizia e sulla condivisione”.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà al coperto nel Museo MUDA, situato adiacente alla piazza.