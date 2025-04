Colpisce a Rialto un cane con la freccia di una balestra: condannato a sei mesi

E' stato condannato a 6 mesi con la sospensione condizionale della pena, la non menzione nel casellario giudiziale e il pagamento di una provvisionale di 7mila euro.

Questa la sentenza in Tribunale a Savona del giudice Laura Russo nei confronti di Giorgio Fugardo che il 13 dicembre del 2023 colpì a Rialto il cane "Riccetto" con una freccia scagliata da una balestra che glii provocato la paralisi degli arti posteriori.

Quel giorno nel comune dell'entroterra il cagnolino era stato trovato in gravi condizioni da due vicini di casa e lo stesso Fugardo era stato visto con l'arma.

"Quel giorno sono andato negli orti e cercavo di andare a dare da mangiare agli asini ma la cosa anomala è stato questo abbaio continuo e assiduo sempre nello stesso punto verso le 16.00 a dieci metri di distanza. Solitamente a quell'ora Soleada (Vassallo, la proprietaria di Riccetto. ndr) lasciava libero Riccetto, veniva con me dagli asini - aveva spiegato in aula nell'udienza di gennaio Davide Camera, al tempo assessore e da gennaio 2024 vice sindaco di Rialto - Il mio cane continuava a puntare sempre dalla stessa direzione e allora visto dei movimenti nella parte sottostante ho deciso di andare a vedere in via IV Novembre cosa stava succedendo. Vengo raggiunto dalla mia compagna e dall'abbaio passiamo ad un guaire lancinante indescrivibile. È stato scioccante".

"Sulla strada incontriamo Fugardo con la balestra in mano e gli ho chiesto se ha sentito abbaiare un cane e mi ha risposto che l'aveva sentito. Cercava di nascondere la balestra dietro la schiena, una mimetica che si usa per andare a caccia - aveva proseguito il vicino - Abbiamo cominciato a cercare Riccetto come primo passaggio e non lo sentivamo più. Ho pensato che Fugardo avesse ammazzato il cane perchè era sparito un cucciolo di Soleada e a me erano sparito dei gatti e allora ho chiamato i carabinieri forestali".

La compagna aveva poi trovato il cane sulla strada. Vivo ma non si muoveva e perdeva parecchio sangue.

"Ho preso la macchina, sono sceso in borgata, ho preso Riccetto in braccio l'ho portato dalla macchina e ho visto dal parcheggio una macchina che stava andando via. Ho riavvertito i carabinieri poi ho messo il cane in macchina e chiamato il veterinario Pampararo per avvertirlo e l'ho portato seguito dalla forestale" aveva continuato Camera.

La proprietaria che non era in casa era stata chiamata dai vicini e si era diretta immediatamente all'ambulatorio.

"La prima impressione del veterinario è che non ci fosse molto da fare, allora ho insistito e ha fatto la terapia a cura di antibiotico. Dopo aver superato la notte, siamo andati avanti" aveva dichiarato in aula la proprietaria specificando che il cane era stato trafitto dalla spalla fino alle vertebre toraciche.

Poi la donna aveva avuto un confronto con Fugardo.

"Mi sono avvicinata e gli ho detto 'le sembra bello quello che ha fatto?', mi ha detto che 'le cose non sono andate così, le balestre le possono avere chiunque, certe volte la realtà non è quella che sembra' e che il cane non gli dava fastidio" aveva continuato Soleada Vassallo che aveva illustrato la condizione in cui è costretto a vivere l'animale e le ingenti somme, circa 3mila euro in totale, che ha speso per poterlo curare e farlo continuare a vivere dignitosamente.

"Ha una lesione spinale, non può muoversi ma cerchiamo di fargli avere una vita normale lo stesso - aveva concluso commossa in aula - non è semplice la sua gestione, il fatto che è incontinente. Dal 13 dicembre faccio la badante di un cane disabile, ed un grosso limite per tutta la famiglia".

Il risarcimento per la proprietaria sarà stabilito in sede civile. Per l'Enpa che si era costituita come parte civile insieme a Soleada Vassallo, disposto un risarcimento di 1000 euro.