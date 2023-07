Finalborgo, ritorna la magia del tuffo nel Medioevo e le sue vicende con le "Storie al chiaro di luna"

Torneranno a Finalborgo dal prossimo venerdì 21 luglio le classiche visite guidate in notturna a Castel Govone, con un nuovo inizio e un’edizione totalmente rinnovata.

Le profonde e antiche radici della storia dell’antico Marchesato del Finale continuano a far crescere nuovi frutti. Partendo da Piazza Santa Caterina alle 20.45 e proseguendo sulla Via Beretta, la strada dell’Imperatrice, il racconto della storia del Finale avvolgerà i viandanti in un affascinante percorso che giungerà fino all’interno del Castel Govone, antico simbolo di tutto il finalese.

La volta stellata e il chiaro di luna saranno il tetto di un magico esclusivissimo teatro, con il Borgo, il Mar Ligure sullo sfondo e la Torre dei Diamanti come antico guardiano.

Personaggi di un passato lontano si potranno materializzare davanti ai viandanti facendo rivivere la storia di questi luoghi intrisi di storia.

"Sarà un viaggio a ritroso nel tempo, denso di emozioni, scoperte, sorprese e non mancheranno l’acqua delle nostre fonti e il vino delle nostre colline" spiegano dal Centro Storico del Finale.

Per festeggiare i suoi 45 anni, l'associazione ha dato una nuova veste alla storica manifestazione, giunta alla sua 29° edizione, che negli anni ha consentito a migliaia di visitatori di accedere ai castelli del borgo imparando, divertendosi, un pezzetto di storia del paese incastonato tra le valli dell'Aquila e del Pora.

Storia, spettacolo e ambiente, sono gli ingredienti della magia che ogni venerdì d’estate ha incantato grandi e piccini. Con questa nuova formula il Centro Storico del Finale, attraverso la “Guerra del Finale” del 1447, narrata da Gian Mario Filelfo, ha voluto rendere il Castel Govone protagonista assoluto insieme ai suoi graditi ospiti.

Date previste: venerdì 21/28 luglio - venerdì 4/11/18 agosto - venerdi 8 settembre. Biglietto intero € 12,00 ridotto €. 8,00 (ragazzi fino a 12 anni). Consigliato l’uso di scarpe comode adatte a praticare un sentiero e munirsi di piccola torcia.

Prenotazioni online su www.centrostoricofinale.com oppure: Socialibel Studio, Via Brunenghi 289, martedì 16.30/18.30 e venerdì 10.30/12.30