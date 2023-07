158 anni fa la nascita del Corpo delle Capitanerie di porto: celebrazioni anche a Savona (FOTO)

Il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Vascello Giulio Piroddi, durante il proprio intervento, ha espresso parole di profondo apprezzamento per tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera che operano nel locale Compartimento Marittimo, sottolineando come il quotidiano operato del personale militare e civile dipendente abbia permesso di svolgere performance di successo, sia nell’ambito dell’attività operativa sia in quella tecnico-amministrativa.

Tra le più importanti sfide affrontate dal personale della Capitaneria di porto di Savona, sono stati annoverati: il tavolo di lavoro per la ricostruzione della diga di Vado Ligure, l’organizzazione del “Savona&Vado Ports Forum”, che ha anticipato argomenti oggi all’ordine del giorno tra tematiche portuali di maggiore rilievo, la collaborazione con l’Università di Genova e le numerose iniziative, di concerto con il Prefetto di Savona e l’Ufficio Scolastico Provinciale, in favore degli studenti degli Istituti scolastici del territorio, di ogni ordine e grado.

La cerimonia dell’anniversario delle Capitanerie di porto, ha altresì costituito l’occasione per conferire i riconoscimenti al personale militare distintosi per eccezionali meriti in servizio, che sono stati consegnati da parte delle massime autorità locali. Un impegno, quello delle donne e degli uomini della Guardia costiera, sempre volto a garantire il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e numerosi servizi amministrativi in favore dell’utenza portuale e marittima in generale.